Reggina-Entella, i TOP: Folo prezioso e devastante, Montalto fa due su tre

I migliori in campo della sfida del ''Granillo'': Montalto e Folorunsho per la Reggina, nessuno per l'Entella

Reggina-Virtus Entella era un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni scese in campo questa sera al ”Granillo”. Per gli amaranto la possibilità di continuare a macinare punti pesanti in ottica salvezza, per i biancocelesti quella di abbandonare l’ultimo posto in classifica al momento in condivisione con il Pescara e non accentuare il distacco con le dirette concorrenti. Alla fine, a spuntarla è stata la squadra di Marco Baroni che contro i liguri ha centrato il suo quarto risultato utile consecutivo al termine di una gara molto fisica, a tratti bloccata e con pochissime occasioni per entrambe le squadre. A decidere il Wednesday Night del ”Granillo”, un rigore procurato da Folorunsho e perfettamente realizzato da Montalto, i quali portano con sé la palma di ”Top” di serata.

Adriano Montalto: per la seconda volta consecutiva trova meritatamente posto tra i migliori di giornata. Dopo aver convinto contro Salernitana e Pescara, baroni gli affida nuovamente le chiavi dell’attacco e lui risponde a suon di gol nonostante le difficoltà. In una gara “sporca”, infatti, ha il merito di realizzare con freddezza il rigore concesso dalla terna arbitrale (rivendicando il torto subito contro la Salernitana), spiazzando nettamente Russo calciando centralmente. Penalty a parte, lotta come può cercando di far salire la squadra. Esce stremato, ma con un bottino invidiabile: due reti in tre partite. BOMBER

Michael Folorunsho: era un po’ che mancava tra i top di giornata. Ha il merito principale di “conquistare” il fallo da rigore che consegnerà i tre punti agli amaranto. Si libera abilmente della marcatura su un fallo laterale e, sgusciato al marcatore, viene atterrato in area da Cardoselli. Massa si trova a pochi metri e non può che decretare l’ineccepibile rigore. Nel corso della partita dà una preziosissima mano alla squadra, specie in fase di interdizione, arretrando un po’ dalla sua posizione di partenza. Sul finale, una volta passati al 4-4-2, si sposta a destra e dialoga abilmente con Lakicevic confezionando un’ottima occasione sui piedi di Okwonkwo, deviata in angolo dall’estremo difensore dei liguri. PREZIOSO

Giuseppe Canale