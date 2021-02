Reggina-Entella i FLOP: Cardoselli, il fallo costa caro…

Tre punti che danno continuità, ma soprattutto ossigeno in ottica salvezza. Un vittoria pesante e sofferta per la Reggina, che al ”Granillo” piega l’Entella 1-0 grazie al penalty trasformato da Montalto. Gli amaranto hanno sbloccato il risultato nella prima frazione di gioco, amministrando il vantaggio e rischiando di raddoppiare successivamente (principalmente con Edera prima e Okwonkwo poi), ma senza mai rischiare veramente gli attacchi dei liguri. Di seguito, i Flop della gara:

Nessuno per la Reggina: l’importante era vincere, del come poco importava. E così è stato. Gara sostanzialmente brutta e molto fallosa quella del ”Granillo”, dove gli amaranto hanno comunque ottenuto tre punti che da stasera rappresentano puro ossigeno in ottica salvezza. Nessun calciatore della squadra di Baroni si è fatto notare negativamente, seppur il giudizio alle prestazioni di alcuni elementi (vedi i vari Bianchi, Rivas ed Okwonkwo) non sia stato stato pienamente sufficiente.

Cassio Cardoselli (Virtus Entella): è l’autore dell’ingenuo fallo da rigore ai danni di Folorunsho che, al termine della gara, si rivelerà decisivo (in negativo). Un intervento che costa caro alla sua squadra, che lascia al 77′ per far posto a Rodriguez nella speranza che il cambio possa dare una svolta alla partita. Non brilla particolarmente…

Giuseppe Canale