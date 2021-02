Reggina, Baroni: “Abbiamo concesso poco, vittoria importante”

La Reggina vince, soffrendo, in casa contro l’Entella. Nella ripresa la squadra amaranto ha abbassato troppo il baricentro rischiando, soprattutto in mischia, di subire il pareggio. Al termine del match questa l’analisi del tecnico della Reggina Marco Baroni: “Mettiamo alle spalle questa vittoria importante ed iniziamo a pensare alla prossima gara. In questo momento vedo grande voglia dei giocatori di essere in campo e questo mi fa piacere perché mi mettono in difficoltà. Dobbiamo recuperare alcuni calciatori”.

La vittoria sofferta

“Non siamo soli in campo – ha detto Baroni – , Entella squadra che ha ordine in campo, ha qualità. Ogni partita ha le sue insidie, ci sono gare ravvicinate e dobbiamo avere la capacità e la voglia di abbassarsi e di soffrire ma la cosa più importante è concedere poco agli avversari come oggi. E’ chiaro che avere i giocatori che stanno bene, qui non ci sono titolari o riserve, ma un gruppo che deve mettersi a disposizione e poi i cambi sono sempre più importanti”.