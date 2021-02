LIVE! Reggina-Entella su RNP: 1-0 FINALE

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del Granillo tra Reggina e Virtus Entella, valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie B (3^ del girone di ritorno), con fischio d’inizio alle ore 19.00.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-VIRTUS ENTELLA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA- VIRTUS ENTELLA: 1-0 FINALE

FISCHIO FINALE AL GRANILLO. LA REGGINA soffre ma batte l’Entella e conquista la seconda vittoria consecutiva. LA REGGINA HA VINTO!

Saranno 4 i minuti di recupero. Brivido per la Reggina su calcio piazzato dal vertice alto sulla destra per l’Entella, Nicolas para. Soffre la Reggina in questo finale concitato. Intanto esce Di Chiara ed entra Loiacono

89′ Mischia in area della Reggina su azione da calcio d’angolo, veementi le proteste dell’Entella per una presunta trattenuta.

5 minuti più recupero al termine, ospiti che cercano di alzare le linee e costringere la Reggina a giocare a ridosso dell’area di porta

78′ Ancora Reggina, Di Chiara mette un cross lungo, Russo in uscita non è impeccabile, arriva Liotti che ci prova in rovesciata, palla alta.

75′ Okwonkwo fallisce il raddoppio: pescato in area da Lakicevic l’attaccante da buona posizione strozza il destro e Russo smanaccia in angolo. Palla gol importante non capitalizzata dalla Reggina, frutto di una manovra sull’asse destro con la progressione di Lakicevic premiata da Folo, la conclusione del numero nove amaranto però non è delle migliori

Giallo per Okwonkwo. Entella perennemente nella metà campo amaranto, Reggina che smesso di attaccare da almeno venti minuti

67′ Doppio cambio per la Reggina: dentro Crimi e Liotti, fuori Bianchi ed Edera. Anche l’Entella mette dentro Paolucci (fratello dell’ex Reggina) e Schenetti.

Gara molto fallosa con continue interruzioni arbitrali

63′ Male la Reggina in questa parte di gara, l’Entella porta tanti uomini nella metà campo amaranto e Crisetig e compagni faticano ad uscire

Eccoli i cambi per la Reggina: escono Rivas e Montalto ed entrano Denis e Orji Okwonkwo

Subito pericoloso il nuovo entrato Capello che si avventa su una palla vagante in area e spara un mancino che sfiora la traversa

Doppio cambio Entella: dentro Coppolaro per Chiosa e Capello per Mancosu

56′ Baroni ci ripensa, Crimi rimette la pettorina ed è Denis pronto a bordo campo per la sostituzione

52′ Pronto ad entrare Crimi nella Reggina, a breve la prima sostituzione per Baroni

50′ Reggina che si è subito abbassata troppo in questo avvio di ripresa consentendo all’Entella di affacciarsi due volte in area amaranto

46’Numero di Folorunsho che cerca di smarcarsi da due avversari nello stretto, messo a terra c’è punizione per la Reggina da buona posizione. Cross di Edera per Montalto il cui colpo di testa finisce sul fondo

45′ Batte la Reggina, secondo tempo appena iniziato

Tutto pronto per la ripresa del match al Granillo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL GRANILLO. Reggina in vantaggio grazie al rigore trasformato da Montalto, amaranto che dopo il vantaggio preferiscono gestire tentando l’affondo appena possibile. Entella disordinato e in difficoltà, specie quando deve trovare lo spunto per incidere.

40′ Cionek vicino al raddoppio, provvidenziale Russo che in uscita mura il tentativo del difensore amaranto sugli sviluppi di un corner

37′ Subito la risposta di Brunori per l’Entella, azione solitaria e tiro mancino che Nicolas devia in corner. Dall’angolo svetta Pellizzer ma il suo colpo di testa è debole e centrale.

36′ CLAMOROSA OCCASIONE FALLITA DA EDERA! Spunto di Rivas che mette in mezzo, Edera arriva sulla sfera dopo un tocco di Pellizzer, sinistro a colpo sicuro da pochi metri ma palla che termina fuori

32’Brivido per la Reggina, Entella vicina al pareggio: sinistro in corsa di Brescianini, palla che accarezza il palo lontano della porta di Nicolas

31′ Progressione di Di Chiara trenta metri palla al piede, assist per Folorunsho che prova a trovare Montalto in mezzo all’area, la difesa ospite si salva

Montalto si è appena cambiato un solo scarpino, al momento gioca con due scarpe diverse.

Rischio per la Reggina su un errore in uscita di Di Chiara, la difesa si rifugia in corner.

15′ Ci prova ancora Montalto da calcio piazzato, sventola che finisce fuori

14′ Ammonito Chiosa nella Virtus Entella, anche lui per un gomito troppo alto nello scontro aereo con Folorunsho

12′ GOOOL REGGINA!Dal dischetto Montalto non sbaglia e porta in vantaggio la Reggina

RIGORE PER LA REGGINA: Folorunsho atterrato nettamente in area da Cardoselli, massa vicino all’azione decreta il penalty.

7′ Ammonito Montalto per un gomito troppo alto, forse troppo fiscale Massa ad estrarre il giallo dopo appena sette minuti per fallo di questo tipo.

3′ Prima sveglia dell’incontro, la suona Di Chiara con un sinistro dai venti metri, palla che finisce altissima

1′ Si parte al Granillo, prima azione Entella

Meno di dieci minuti all’inizio del match del Granillo tra Reggina e Virtus Entella, squadre rientrate negli spogliatoi e pronte a tornare in campo

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Kinglsey, Bellomo, Denis Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Nizzetto, Mazzocco; Cardoselli; Brunori, Mancosu. A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, Rodriguez, Capello, De Cocl, Coppolaro, Paolucci, Settembrini, Morosini, Schenetti. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Davide Massa di Imperia (Davide Moro di Schio e Marco Della Croce di Rimini). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

PRE – PARTITA

La Reggina arriva allo scontro diretto contro l’Entella dopo aver espugnato il campo del Pescara. I liguri di Vivarini, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive. Nello scontro diretto risultato finale di parità

Per la probabile formazione dell’Entella: clicca qui

Per la probabile formazione della Reggina: clicca qui

ARBITRO

Sarà l’arbitro Massa di Imperia a dirigere il match tra Reggina e Virtus Entella.