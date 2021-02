FLASH: Reggina, Tempestilli verso l’addio

Situazione in divenire, si attendono comunicazioni ufficiali della società

Ore concitate in casa Reggina. Secondo indiscrezioni, infatti, Antonino Tempestilli avrebbe rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore Generale della società amaranto. La situazione, comunque, sembra essere in divenire. Resta da comprendere se il passo d’addio del “direttore generale plenipotenziario” sia definitivo o se possa esserci un ritorno di Tempestilli alle sue funzioni. In entrambi i casi, comunque, solo notizie ufficiali provenienti dalla società potrebbero definire la situazione.