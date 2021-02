Da Chiavari: Reggina-Virtus Entella, un calciatore dei liguri fuori per motivi disciplinari

Nella sfida tra la Reggina e la Virtus Entella, l’attaccante biancazzurro De Luca non troverà posto neanche in panchina.

“Contro la Reggina- si legge sul portale tuttoentella.com- l’Entella dovrà fare a meno di Beppe De Luca. L’attaccante biancoceleste non è stato convocato da mister Vivarini per la sfida del Granillo in programma questa sera alle 19. Secondo quanto raccolto da TuttoEntella.com, le motivazioni dovrebbero essere disciplinari”.

Il club ligure anche questa volta non ha diramato alcuna lista convocati, ma oltre a De Luca ed allo squalificato Poli, potrebbe mancare all’appello anche il centrocampista greco Koutsoupias, alle prese con delle noie muscolari.