Reggina-Virtus Entella, la probabile formazione biancoceleste: tandem Brunori-Capello in avanti

A Reggio Calabria con fiducia. Vincenzo Vivarini crede nel suo Entella, che domani sera contro la Reggina proverà ad uscire dal ”Granillo” con tre punti che renderebbero ancor più interessante la lotta salvezza, in quanto diminuirebbero il divario di punti con le dirette concorrenti.

La mancata divulgazione (oramai diventata consuetudine) della lista dei convocati da parte del club biancoceleste, desta alcuni dubbi sull’ipotetico undici titolare che il tecnico andrà a schierare, specie in termini di giocatori indisponibili. Da ciò che filtra da Chiavari, tuttavia, i liguri dovrebbero aver rinunciato soltanto al greco Koutsoupias, il quale ha accusato qualche fastidio muscolare nel riscaldamento pre-gara di lunedì in occasione della sfida contro la Reggiana. L’assenza certa, invece, riguarda lo squalificato Poli, tra i perni della difesa di Vivarini.

Lo stesso tecnico ex Bari, tuttavia, dovrebbe sopperire all’assenza del suo centrale con la presenza di Pellizzer in coppia con Chiosa. A comporre la batteria di terzini, invece, dovrebbero essere certe le presenze di Coppolaro (a destra) e Costa (a sinistra). In mezzo al campo dovrebbe agire Paolucci (Nizzetto gli contenderà la maglia da titolare), il quale avrà ai suoi lati Mazzocco e Brescianini (scalpita Dragomir, in ballottaggio con il giovane di proprietà del Milan). In avanti spazio alla coppia Brunori-Capello, con Schenetti a rimorchio.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOCELESTE

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Brescianini, Paolucci, Mazzocco; Schenetti; Brunori, Capello. All. Vivarini

BALLOTTAGGI: Brescianini-Dragomir 60-40%, Paolucci-Nizzetto 60-40%

SQUALIFICATI: Poli

INDISPONIBILI: Koutsoupias*

Si ringrazia per la collaborazione il collega Domenico Marchigiani de Il Secolo XIX