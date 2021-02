Reggina-Virtus Entella, le soluzioni per sostituire Menez

Chi prenderà il posto dello squalificato Menez, sulla sinistra d’attacco amaranto? A precisa domanda, mister Baroni ha risposto che sta valutando ancora quale soluzione adottare sin dall’inizio e quale, invece, in corso d’opera.

Le più accreditate, portano sia ad Orji Okwonkwo che a Rigoberto Rivas. Il tecnico ha grandissima considerazione sia del nigeriano, da lui espressamente richiesto durante il mercato di riparazione, che dell’honduregno, provato più volte come “falso nueve” quando l’attacco si trovava in piena emergenza. Qualora le condizioni di Rivas fossero ottimali (il fantasista scuola Inter, infortunatosi contro il Lecce, ha recuperato da poco) si aprirebbero le porte del ballottaggio, in caso contrario via libera al ballottaggio.

Più defilata l’ipotesi inerente Daniele Liotti, nonostante l’ex Pisa rimanga sempre il capocannoniere amaranto, con cinque gol all’attivo.

Per maggiori info, appuntamento a più tardi, con la probabile formazione di ReggioNelPallone.it.