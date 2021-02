Reggina, la carezza di Baroni agli attaccanti: “Denis straordinario, Montalto deve vincere la sfida…”

In vista della sfida di domani sera contro la Virtus Entella, il tecnico ha rimarcato le qualità dei due centravanti, entrambi a segno all'Adriatico di Pescara.

Un’astinenza che durava da otto partite, quella a cui hanno messo fine German Denis ed Adriano Montalto. All’Adriatico di Pescara, la Reggina ha potuto finalmente celebrare i primi gol delle punte, arrivati sotto la gestione Baroni.

Lo stesso tecnico, in conferenza stampa, ha elogiato entrambi i centravanti, cominciando dal Tanque.

“Per Denis ho in testa un determinato tipo di gestione-ha spiegato Baroni-, che andremo a fare, rispetto a quando sono arrivato sta molto meglio. E’ un professionista straordinario, ricerca ogni giorno il miglioramento ed ha una capacità straordinaria di capire subito quello che tu gli chiedi”.

Parole importanti, anche per Montalto. “In questo sistema di gioco l’attaccante deve essere bravo ad attaccare la profondità, ma anche a fare da pivot per gli inserimenti di trequarti e laterali. Montalto è stato scelto perché sa fare bene anche questo, lui è arrivato carico ed io non gli permetterò di uscire fuori da quello che è il suo obiettivo ma anche la sua rivincita. Ha accettato questa sfida e la deve sfruttare al massimo, anche lui deve crescere e lo sa benissimo”.