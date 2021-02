Reggina, i convocati di Baroni: out anche Faty, esordio per Kingsley

Verso Reggina-Virtus Entella: salgono a quattro le assenze nelle fila amaranto, in lista anche il centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Bologna.

In vista della sfida contro la Virtus Entella, mister Baroni ha convocato 24 calciatori. Un assente in più rispetto alle previsioni, dal momento che, oltre agli infortunati Micovschi e Situm ed allo squalificato Menez, mancherà anche Faty.

Prima convocazione per Michael Kinsgley, mentre Gasparetto e Rossi sono nuovamente out per scelta tecnica.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli.

Indisponibili: Faty, Micovschi, Situm. Squalificato: Ménez (1).