Reggina-Entella, storie di ex: Crimi, bestia nera del suo passato…

Due stagioni e mezzo. E’ il periodo trascorso da Marco Crimi come calciatore della Virtus Entella, la stessa che sfiderà la Reggina domani sera e dalla quale lui è arrivato in riva allo Stretto (sponda Reggio Calabria per la precisione, viste le sue origini messinesi). Tredici giorni dopo il suo trasferimento, dunque, sarà di nuovo Entella per il centrocampista amaranto, che questa volta vestirà i panni di avversario. E – aggiungiamo – per la prima volta in assoluto.

Il classe ’90 ha vestito la maglia dei ‘diavoli neri’ nelle stagioni 2017/18, 2019/20 e nella prima metà di quella attuale, ma mai prima d’ora ci ha giocato contro da ex (dal momento in cui, nella stagione 2018/19, da allora calciatore dello Spezia non poté sfidare i biancocelesti, perché retrocessi in Serie C). Tuttavia, l’aspetto particolare sta nei suoi precedenti con l’Entella risalenti al periodo antecedente al suo approdo a Chiavari. Il club ligure, infatti, è la squadra alla quale l’attuale centrocampista di mister Baroni ha segnato di più nell’arco della sua carriera, con il dato che parla di ben 3 reti inflitte in quattro gare (con le maglie di Cesena, Carpi e Latina).

Tuttavia, Crimi in biancoazzurro ha lasciato un buon ricordo, seppur non sia stato fortunatissimo. Prelevato dal Cesena nell’estate 2017, giocò 38 partite in quella stagione, che terminò con la retrocessione in Serie C dei biancocelesti, in seguito alla disputa dei play-out contro l’Ascoli (0-0 sia all’andata che al ritorno, decisiva la classifica avulsa). Play-out, tra l’altro, che l’Entella agguantò grazie ad una rete dello stesso Crimi all’ultima giornata di campionato, che valse la vittoria contro il Novara.

Tornato a Chiavari due stagioni dopo, al ritorno del club in cadetteria, disputa regolarmente le prime quattro partite prima di subire un’operazione per via della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo tiene fuori dal campo per quasi tutto il campionato (alla fine disputerà soltanto vari spezzoni delle ultime tre gare e nell’ultima uscita indossa anche la fascia da capitano). Il tutto fino ad arrivare alla stagione in corso, dove il mercato invernale, dopo aver timbrato 14 presenze, lo porta a Reggio Calabria, sul fronte opposto della sua terra natìa. E domani, per lui, sarà ancora Entella…