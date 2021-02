Reggina vs Virtus Entella , un girone fa: Crisetig non basta, la vittoria sfuma al 90′ [FOTO]

17 ottobre 2010, terza giornata di andata. La Reggina si presenta sul campo della Virtus Entella per dare seguito ad un inizio di campionato incoraggiante, che l’ha vista pareggiare a Salerno e superare agevolmente il Pescara.

Sulle due panchine ci sono ancora Tedino e Toscano, mentre sugli spalti fa capolino un gruppetto di tifosi amaranto, dato che in quel periodo si andava verso una lenta riapertura. Ad un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con una superba punizione di Crisetig, e da quel momento dominano la gara, complice l’espulsione di Crimi. La compagine dello Stretto, è quello di non concretizzare le bellissime manovre create, fino al black out generale che costa carissimo. Il centrocampo amaranto si fa sorprendere, la difesa completa l’opera con un fallo ingenuo di Rossi ai danni di Mancosu. Dal dischetto va lo stesso Mancosu, che al 90′ firma l’1-1.

Di seguito, le immagini salienti di quella giornata, firmati Maurizio Laganà.

