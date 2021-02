Virtus Entella, Vivarini: “Basta blackout, a Reggio Calabria con fiducia”

Verso Reggina-Virtus Entella, il tecnico dei biancazzurri: "Abbiamo buttato via due partite per cinque minuti di follia...".

Due sconfitte che pesano, non solo perché arrivate al termine di altrettanti scontri diretti. Alla vigilia della partenza per Reggio, Vincenzo Vivarini ha suonato la sveglia al suo Entella. “C’è una rabbia dentro molto accentuata-ha dichiarato il mister, ai microfoni del sito ufficiale del club ligure- Abbiamo buttato via due partite per cinque minuti di follia, dopo aver giocato benissimo. E’ stato un calo di attenzione, di concentrazione, un black out che non ci possiamo permettere”.

Le prestazioni, lasciando comunque ben sperare. “E’ chiaro che abbiamo delle responsabilità, e dobbiamo trasformarle in positività a Reggio Calabria: è chiaro che andiamo lì per fare una buona partita, soprattutto togliendo di mezzo quei momenti di errori clamorosi. Dobbiamo essere fiduciosi, la squadra sta facendo prestazioni di livello. A parte i due gol che ha fatto, la Reggiana non ha tirato in porta. Dobbiamo trasformare le prestazioni in risultati.

Sul possibile turn over. “Siamo cresciuti molto a livello atletico, abbiamo una rosa che si può permettere anche di alternare dei giocatori. Chi scende in campo la prestazione la fa, ma dobbiamo essere bravi a mantenere la concentrazione per tutta la partita”.