Serie B, Giudice Sportivo: Menez salta Reggina-Virtus Entella

Ultime News

Nel match salvezza contro la Virtus Entella, mister Baroni non potrà contare su Jeremy Menez: il fantasista transalpino, paga con una giornata di squalifica il quinto cartellino giallo stagionale, rimediato sul campo del...

In gol nell’ultimo turno, durante il big match tra Monza ed Empoli, l’attaccante dei toscani Mancuso resta in vetta alla speciale classifica marcatori di serie B. Ad inseguire Coda e Forte con 11 reti messe a segno. Il primo...

Reggina

Difesa e panchina colorate di amaranto, per quanto riguarda la formazione ideale del torneo cadetto. Il modulo scelto, è il 4-2-3-1. In porta, Maniero del Cittadella: non fatevi ingannare dai tre gol subiti, il portiere del...