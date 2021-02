Reggina, mattinata di lavoro al Sant’Agata: il report

Dopo essersi allenata ieri nella capitale, la Reggina è tornata al centro sportivo Sant’Agata, per continuare a preparare l’imminente gara casalinga contro la Virtus Entella.

Di seguito, il reporto del club.

La squadra stamane è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni e del suo staff, proseguendo la marcia di avvicinamento al match contro la Virtus Entella.

La seduta si è aperta con l’iniziale riscaldamento in palestra, a cui hanno fatto seguito esercizi di natura tattica in fase di possesso e non possesso e una partita finale 11 vs 11 a metà campo. Domani mattina il gruppo sosterrà la rifinitura.