Qui Entella, tour de force in vista della Reggina. Assenza pesante in difesa per Vivarini

Per la Virtus Entella si avvicina sempre di più la sfida del Wednesday Night del ”Granillo” con la Reggina, valevole per il 22° turno del campionato cadetto, il terzo del girone di ritorno. Reduce da due sconfitte consecutive (contro Cosenza e Reggiana), la squadra di Vivarini, penultima in classifica, dovrà fare i conti con un calendario che non le rende di certo agevole la trasferta calabrese, specie per essere scesa in campo nella serata di ieri.

I biancocelesti, infatti, quest’oggi sono dovuti tornare immediatamente sul rettangolo verde per svolgere una prima seduta di allenamento, caratterizzata perlopiù dal lavoro di scarico per chi ha giocato appena il giorno prima. E domani, di fatto, è già vigilia della sfida. La squadra ligure si ritroverà al lavoro intorno alle 10:30 per svolgere la prima vera seduta di allenamento (nonché la rifinitura, prima della partenza per Reggio Calabria), dalla quale Vivarini trarrà delle valutazioni relative ad alcuni calciatori.

Si tratta di Koutsoupias, Morosini e Settembrini, tutti alle prese con dei problemi muscolari nell’ultimo periodo. Questi ultimi due sono tornati ad allenarsi in gruppo e l’ex tecnico del Bari potrebbe optare per la convocazione, mentre il primo ha accusato qualche fastidio durante il riscaldamento nella gara di ieri e potrebbe dare forfait.

L’unica assenza certa, ad oggi, è quella legata al difensore Fabrizio Poli. Indisponibilità pesante per i ‘diavoli neri’, che perdono per squalifica (con la Reggiana è arrivato il quinto giallo) uno dei perni della propria retroguardia.