Il punto sulla Serie B: pareggio nel big match, in coda sei squadre in tre punti

Ventunesima giornata di Serie B atipica, con molti pareggi – soprattutto tra le prime della classe – e vittorie insolite. Subito una sorpresa nell’anticipo tra Lecce e Ascoli, finito con il trionfo dei bianconeri, torna al gol Dionisi, che dopo un inizio di campionato deludente con la maglia del Frosinone, ha ritrovato la sua dimensione nella squadra marchigiana. Secondo pareggio di fila per la Salernitana, che non va oltre l’1-1 contro il Chievo. Torna alla vittoria la Reggina, che batte il Pescara tra le mura dell’Adriatico per 2-0; importanti per il trionfo amaranto gli attaccanti Denis e Montalto. Trionfa fuori casa anche il Venezia, a farne le spese è il Frosinone; continua il periodo buio dei ciociari: è da 9 partite che la formazione laziale non porta a casa i tre punti. Vittoria importante per la Cremonese, che batte per 2-1 il Pisa e si porta momentaneamente fuori dalla zona play-out. Ottiene un punto d’oro il Cosenza che blocca la SPAL sull’1-1; il risultato penalizza principalmente i ferraresi che scivolano al sesto posto in classifica. Chi ha molto da recriminare è il Brescia, le rondinelle perdono un’occasione ghiotta contro il Cittadella; arrivati sul triplice vantaggio, la squadra di patron Cellino manda tutto in fumo nel giro di 25’. Finisce con un pari anche la partita di cartello tra Monza ed Empoli, con gli azzurri che – favoriti anche dai risultati degli altri campi – mantengono i 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Vittoria di misura per il Vicenza contro il Pordenone; i ramarri, orfani di Diaw (che aveva il 42% di partecipazione alle reti della squadra neroverde), si sono mostrati quasi sempre innocui in prossimità della difesa biancorossa. Chiude la giornata la partita tra Reggiana e Virtus Entella, con la Regia che vince in rimonta, siglando due reti nel 180 secondi.

Santo Nicolò