Accadde oggi: Amoruso show, la Reggina sbanca Udine

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: Udinese Reggina 2005/2006, la doppietta di Nick Amoruso.

8 febbraio, serie A, quinta giornata di ritorno. La Reggina è di scena al Friuli di Udine, stadio che aveva sbancato per la prima volta nel campionato precedente, con i gol di Bonazzoli e Borriello. Il primo tempo sta per andare agli archivi, ed il risultato sorride ai bianconeri di Serse Cosmi, passati in vantaggio al 16′ grazie a Iaquinta.

Dal minuto 41 però, sul match irrompe tutta la classe di un fenomeno chiamato Nicola Amoruso. Il numero 17 pareggia i conti, controllando un tiro-cross di Modesto e scaricando di potenza alle spalle di De Sanctis. Il pareggio sarebbe un ottimo risultato per la truppa di Walter Mazzarri, ma “Nick Dinamite” non si accontenta, ed al 61′ completa un assoluto capolavoro. Stop volante al limite dell’area, dribbling stretto ad eludere l’intervento di due difensori e staffilata all’incrocio dei pali: una rete bellissima, che fa esplodere lo sparuto gruppo di sostenitori reggini giunti in Veneto.

Udinese-Reggina 1-2, Udine si colora d’amaranto per il secondo anno consecutivo. Per la compagine dello Stretto tre punti pesantissimi verso l’ennesima salvezza…