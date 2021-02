Reggina, occhio ai gialli: quattro calciatori a rischio in vista del derby calabrese

Dopo essere stato sanzionato con l’ammonizione per la quinta volta in campionato, Jeremy Menez esce dalla lista dei diffidati amaranto: il numero sette, salterà l’appuntamento di mercoledì sera con la Virtus Entella

Torna ad essere composto da quattro elementi, dunque, l’elenco dei giocatori che alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno.

Michael Folorunsho, Enrico Delprato, Giuseppe Loiacono e Marco Rossi: i calciatori in questione, in caso di cartellino giallo contro la Virtus Entella, salterebbero il derby di Cosenza, in programma lunedì 15 febbraio. Ad onor di cronaca, va detto che Rossi al momento è fuori dalle scelte tecniche di mister Baroni (al pari di Gasparetto), così come dimostra la mancata convocazione per la trasferta di Pescara.