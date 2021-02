Serie B, la TOP UNDICI della 21^ giornata

Difesa e panchina colorate di amaranto, per quanto riguarda la formazione ideale del torneo cadetto.

Il modulo scelto, è il 4-2-3-1. In porta, Maniero del Cittadella: non fatevi ingannare dai tre gol subiti, il portiere del Cittadella a Brescia ha compiuto almeno quattro parate-capolavoro, propiziando la clamorosa rimonta dei suoi. Coppia ellenica, al centro della difesa: Stavropoulos della Reggina e Nikolau dell’Empoli, sono stati autori di una prestazione quasi impeccabile, annullando gli attacchi di Pescara e Monza. Nel ruolo di terzini, Casasola e Valeri: l’esterno della Salernitana ha regalato a Tutino l’assist vincente nel big match dell’Arechi, quello della Cremonese ha trovato addirittura la via del gol, sbloccando la gara tra i grigiorossi ed il Pisa.

In mediana, i muscoli e le geometrie di Palmiero, che a Salerno ha diretto con eleganza il centrocampo del Chievo, e Muratore, che ha regalato alla Reggiana tre punti d’oro nello scontro diretto contro la Virtus Entella.

Sugli esterni d’attacco, Giacomelli del Vicenza e Di Mariano del Venezia, entrambi decisivi nelle vittorie in trasferta ottenute dalle loro squadre. Trequartista centrale, Boateng del Monza: la classe non ha età, l’ex Milan ha preso per i capelli i brianzoli, salvandoli dal ko interno con l’Empoli. Punta centrale, Dionisi dell’Ascoli: la sua doppietta, è valsa ai bianconeri l’impresa sul campo del Lecce.

Allenatore della top undici, Marco Baroni: il tecnico amaranto cambia volto ai suoi sul campo del Pescara, passando al 4-4-2 ed annichilendo il Pescara in due mosse.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-3-1-2: Maniero (Cittadella), Casasola (Salernitana), Nikolau (Empoli), Stavropoulos (Reggina), Valeri Cremonese; Muratore (Reggiana), Palmiero (Chievo), Giacomelli (Vicenza), Boateng (Monza), Di Mariano (Venezia); Dionisi (Ascoli). Allenatore: Baroni (Reggina).