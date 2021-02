Serie B, i TOP della 21^ giornata

Impresa Ascoli, cuore Cittadella. Il ritorno di Dionisi, Baroni è decisivo.

TOP SQUADRE

1)Ascoli-E’ un periodo in cui gira tutto bene, ma il modo in cui il Picchio si è rimesso in careggiata merita gli applausi. La vittoria di Lecce, rappresenta l’impresa del 21° turno.

2)Venezia-I lagunari hanno resistito alla tentazione di cedere il richiestissimo Forte, e dopo aver espugnato Frosinone, si godono una classifica che fa nuovamente sognare.

3)Cittadella-A Brescia sembrava dovesse suonare il campanello della crisi, ed invece i granata hanno compiuto una rimonta pazzesca: da 3-0 a 3-3, in soli ventidue minuti.

TOP CALCIATORI

1)Federico Dionisi (Ascoli)-Qualcuno lo aveva già messo nell’album dei ricordi. Niente di più sbagliato, il bomber è ancora in grado di restare tra i top player della B, ed a Lecce lo ha ampiamente dimostrato.

2)Kevin Prince Boateng (Monza)-Trascina i suoi in una delle gare più importanti della stagione. Giocate di qualità e gol dagli undici metri, col quale impedisce all’Empoli di chiudere il campionato.

3)German Denis-Adriano Montalto (Reggina)-Ex aequo per i centravanti della Reggina, che nel match-salvezza di Pescara trovano due gol pesantissimi e regalano a Baroni i primi acuti dell’attacco.

TOP ALLENATORI

1)Marco Baroni (Reggina)-La mossa decisiva, nel momento decisivo. Sul punteggio di 0-0, mette le ali ai suoi con il passaggio al 4-4-2: da quel momento, non c’è più partita.

2)Domenico Di Carlo (Monza)-Da flop a top, nel giro di una settimana. La vittoria col Pordenone è importantissima, il tecnico dei veneti non sbaglia una mossa.

3)Fabio Pecchia (Cremonese)-Ennesima conferma. Ha preso una squadra che sembrava spenta, ed in pochissimo tempo l’ha letteralmente rigenerata.

f.i.