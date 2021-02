Reggina, estro e sacrificio: Edera si ripete

L’obiettivo di Simone Edera, alla sua seconda presenza in amaranto da titolare, era quello di fornire una prova convincente ripetendo la buona prestazione del debutto. L’ala destra scuola Torino si trova a doversi districare tra le tante maglie biancazzurre che lo accerchiano, anche con numerosi raddoppi, per tutti i 60’ in cui è stato in campo. nonostante la marcatura quasi asfissiante di Nzita, sarà proprio il numero 20 amaranto a tentare la prima conclusione per gli amaranto. Per il resto della gara compie una partita di sacrificio, correndo e provando a mettere in difficoltà la difesa abruzzese. Verrà sostituto nel secondo tempo da Denis, che deciderà la partita.

Santo Nicolò