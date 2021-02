Reggina, la testa è già all’Entella: primo allenamento in terra capitolina

Il Pescara è già una pratica archiviata per la Reggina di mister Baroni, che all’indomani della vittoria dell’Adriatico si ritrova già a dover preparare la sfida interna contro la Virtus Entella, in programma mercoledì alle ore 19. Tempi stretti per gli amaranto, già al lavoro questa mattina nella Capitale, dove si sono recati ieri dopo la partita in terra abruzzese. Di seguito, il report della seduta odierna divulgato dal club amaranto:

All’indomani della vittoriosa trasferta di Pescara, la squadra ha fatto tappa a Roma per avviare il percorso che porterà alla gara di mercoledì con la Virtus Entella.

Per i calciatori che hanno preso parte al match di ieri lo staff tecnico ha predisposto lavoro in palestra ed esercizi di scarico. Il resto del gruppo ha svolto una seduta di natura atletica.

La squadra farà rientro in città questo pomeriggio e domani mattina proseguirà il programma di allenamenti presso il centro sportivo Sant’Agata.