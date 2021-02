Reggina, il ruggito del “Tanque” Denis, bomber senza età

In un soleggiato sabato pomeriggio è proprio German Denis a regalare la vittoria alla Reggina a Pescara. Il suo ingresso in campo, infatti, rappresenta la svolta della partita. Subentrato a Simone Edera, poco dopo il quarto d’ora di gioco della ripresa, il numero 19 ex Napoli si è da subito reso pericoloso con una conclusione finita ad un soffio dal palo della porta difesa da Fiorillo. Nonostante la delusione del gol mancato, non si perde d’animo e lotta su ogni pallone fino a quando, appena 10’ dopo, arriva il gol che sblocca la partita. L’azione del vantaggio amaranto parte proprio da un’apertura di gioco del Tanque, scalato a centrocampo, verso Folorunsho. Venti metri di cambio gioco stupendo. Negli ultimi minuti di partita non molla un centimetro e fa il solito “lavoro sporco”, mettendoci il fisico e tenendo sempre alta la squadra. Per lui secondo gol stagionale.

Santo Nicolò