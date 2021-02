Reggina, giallo pesante per Menez: era diffidato, salta la prossima

L’unica nota dolente di Pescara. Tre punti netti quelli guadagnati dalla Reggina nello scontro salvezza contro gli uomini di Breda, le firme di Denis e Montalto consentono il blitz esterno agli amaranto di Baroni. In una gara chiusa con la vittoria c’è solo un aspetto negativo di tutto il pomeriggio: l’ammonizione a Jeremy Menez. Al minuto 83, infatti, Maresca estrae il giallo per il francese dopo un fallo su Machin. Menez era diffidato e, dunque, salterà la gara di mercoledì al Granillo contro l’Entella, altra sfida diretta per la salvezza. Baroni dovrà fare a meno dell’esterno francese, proprio adesso che tatticamente la squadra sembra aver trovato un equilibrio con Menez a suo agio nel nuovo ruolo.