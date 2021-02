Reggina, finalmente gli attaccanti

Denis la apre, Montalto la chiude. Potrebbe essere questa, in sintesi, Pescara-Reggina. Circa i marcatori amaranto, però, c’è molto di più. La squadra di Baroni ha espugnato l’Adriatico, tornando alla vittoria dopo un mese e sette giorni, al termine di una gara ben gestita in cui, come si evince dal tabellino, l’apporto degli attaccanti è stato decisivo. ”Finalmente!”, verrebbe da esclamare con senso liberatorio dopo così tanta attesa, derivante dal fatto che mai prima d’ora i tre punti erano stati confezionati interamente dagli attaccanti.

Decisivi come…non mai

Finalmente, dunque, la firma sui tre punti è arrivata da loro (inteso come reparto in sé) e perlopiù in un momento delicato vista la fame di vittorie che ormai si protraeva da quattro partite. L’arrivo di Montalto ha dato sostanza ad un reparto oggettivamente in difficoltà (basti pensare che, prima di Pescara, le reti realizzate dagli attaccanti ammontavano a 4 sulle 17 complessive), l’accoppiata con Denis nella ripresa, invece, ha apportato un peso specifico maggiore al reparto avanzato, che ha goduto di più soluzioni in area rivelandosi così determinante.

I dati della svolta?

L’incisività del ‘Tanque’ (‘carro armato’ ) e del ‘Cutthroat’ (‘tagliagole’) è dunque l’aspetto che più salta all’occhio nel risultato finale del match di ieri, probabilmente per la singolarità del fatto di cui vi abbiamo parlato in precedenza ma anche per due dati in particolare che potrebbero rappresentare una svolta. Il primo riguarda il numero dei gol siglati all’Adriatico: la Reggina, infatti, non segnava 2 reti nella stessa partita dallo scorso 5 dicembre (2-1 contro il Brescia, dove Denis segnò il suo ultimo gol), data alla quale sono seguiti ben 10 incontri. Il secondo, invece, probabilmente più significativo, riguarda l’incisività degli attaccanti nell’era Baroni. Le marcature di Denis e Montalto, infatti, rappresentano le prime due reti dei centravanti dall’avvento del tecnico fiorentino in riva allo Stretto. Per raggiungere la salvezza, Baroni confida (soprattutto) nei loro gol…