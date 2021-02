Dalle mosse di Baroni al secondo clean sheet: le ”cinque verità” di Pescara-Reggina

✅RISCHI ZERO- Alla fine ha vinto la concretezza, il cinismo, ma soprattutto chi ha mostrato maggior voglia di portare a casa il risultato. Ad una Reggina sugli scudi e con la piena gestione della partita, si è contrapposto un Pescara indolente che non ha mai messo in difficoltà gli amaranto. A testimoniarlo sono i due tiri in porta (innocui e dalla distanza) effettuato in tutto l’arco della gara.

✅FINALMENTE GLI ATTACCANTI- Tre punti che arrivano dagli attaccanti. Per la prima volta in questo campionato, la vittoria è stata sfrutto dei centravanti amaranto, che tanto sono mancati alla Reggina durante il girone d’andata. La coppia Denis-Montalto formatasi a partita in corso ha dato i suoi sfrutti, trascinando la squadra alla vittoria. Per Baroni, sono le prime due reti siglate da parte di ‘attaccanti’ dal suo avvento in panchina.

✅LE MOSSE DI BARONI- Scacco matto. Baroni è un allenatore capace di muovere agilmente le sue pedine e contro il Pescara ne ha data piena dimostrazione. L’ingresso di Denis e di Bianchi, il passaggio al 4-4-2 e lo spostamento di Folorunsho a destra, infatti, hanno cambiato la partita, spaccando in due la squadra di Breda e trovando più volte la via della rete. Lettura perfetta…

✅ALTRO CLEAN SHEET- Altra piacevole verità di giornata. La Reggina vince, convince e riesce anche a mantenere la porta inviolata per la seconda gara consecutiva. Dopo la Salernitana, infatti, neppure il Pescara è riuscito a sfondare la retroguardia amaranto, impeccabile nelle ultime uscite e con uno Stavropoulos in grande spolvero.

✅I PUNTI CHE PESANO- La salvezza passa anche (e soprattutto) da vittorie come questa. I dati di fatto dicono che, prima della sfida dell’Adriatico, la Reggina si trovava al 17° posto, diventato 15° dopo i tre punti conquistati. La classifica sta iniziando a delinearsi (il Pescara è passato da -3 a -6 dagli amaranto) e la verità più grande è che bisogna vincere più gare possibili (scontri diretti in particolare), ma soprattutto tentare di accentuare il distacco dalla zona play-out per non incorrere in possibili e sgradevoli ”sorprese”.