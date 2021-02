Reggina, la classifica marcatori: El Tanque concede il bis, new entry Montalto

Reggina 2020/2021, la classifica dei marcatori amaranto: secondo gol stagionale per Denis, primo per Montalto.

Primo gol in trasferta della stagione per German Denis, il cui tocco sottomisura ha sbloccato la sfida tra Pescara e Reggina. El Tanque concede il bis dopo la rete realizzata contro il Brescia al Granillo, agganciando al terzo posto Menez e Crisetig. Sorride anche Adriano Montalto, il quale, alla seconda presenza, ha trovato la prima rete in amaranto.

La vetta della classifica è occupata sempre da Liotti, fermo a quota 5 gol.

In queste prime ventuno giornate, la compagine dello Stretto è andata a segno diciannove volte, con dieci marcatori diversi.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

5: Daniele Liotti.

3: Michael Folorunsho.

2: German Denis, Jeremy Menez, Lorenzo Crisetig.

1: Adriano Montalto, Nicola Bellomo, Nicolò Bianchi, Kyle Lafferty., Mario Situm.