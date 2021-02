Reggina, il migliore di RNP: Montalto, non solo il gol…

Le pagelle di ReggioNelPallone: prestazione maiuscola dell'ex Bari, il quale, oltre a trovare la via della rete, ha mostrato grande personalità.

La prima volta. Adriano Montalto torna al gol in serie cadetta, trovando il primo centro con la maglia della Reggina. Un impatto importante quello del centravanti siciliano, che già contro la Salernitana era andato vicino alla marcatura.

Prima di mettere il sigillo sul colpo dell’Adriatico, il classe ’87 si è distinto per la grande generosità in tutti i duelli. Grande apprensione, quando al termine di un contrasto con la difesa avversaria, si era reso addirittura necessario l’intervento della barella: per fortuna, l’allarme è rientrato, e Montalto si è potuto prendere la meritatissima gloria da lì a poco.

Il numero 30, secondo ReggioNelPallone, è stato il migliore in campo di Pescara-Reggina.

Di seguito, voto e giudizio.

Montalto 7 (il migliore)-Ha il dna del lottatore, lo si vede anche nell’azione in cui rischia di infortunarsi. Tocco preciso e palla in rete per lo 0-2, il “tagliagole” è tornato.