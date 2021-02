Reggina, Montalto: “Siamo un gruppo unito, ottenuta una vittoria pesante”

Al termine di Pescara-Reggina, l’attaccante amaranto Adriano Montalto, autore della seconda rete, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

“Siamo contenti perché siamo voluti venire a prenderci la vittoria, anche con la Salernitana abbiamo giocato un’ottima partita senza riuscire a vincere e già mercoledì ci attende un’altra battaglia. Ringrazio i miei compagni e la società, ma un ringraziamento va anche a mister Auteri e i miei vecchi compagni del Bari. Siamo un gruppo unito, anche chi non gioca è come se fosse con noi. Conosco mister Baroni da poco, vuole tutti con la massima attenzione e sono d’accordo con lui. Penso solo alla Reggina e non ai miei obiettivi, se faccio bene io farà bene anche la squadra e viceversa. Questa vittoria pesa tantissimo, il campionato è molto equilibrato, ci serviranno ancora tante vittorie.”