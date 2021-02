Reggina, Gallo: “Ho sbagliato anche io, ma faccio una promessa a squadra, tifosi e città…”

Il progetto Reggina, l’eccesso di fiducia nel fissare gli obiettivi iniziali, le difficoltà nel fare calcio al Sud. Fino ad arrivare alla conferma delle grandi ambizioni. Diversi gli argomenti trattati da Luca Gallo, nel corso della lunga “chiacchierata” con il Corriere dello Sport.

Di seguito, alcuni passaggi salienti dell’intervista.

L’arrivo a Reggio-E’ stata una scelta di cuore. La Reggina non aveva futuro, abbiamo dovuto risanare tutto. Dopo l’acquisizione è iniziato il progetto. No, non è stata una scelta di business. Ma neppure solo sentimentale.

Il presidente tifoso-L’azienda calcio non è diversa da altre. Ma c’è un ambito sportivo che ha bisogno di competenze e professionalità. In questo mi limito a fare il tifoso affidandomi al dg Tempestilli e al ds Taibi.

Troppe attese-Ho sbagliato anche io. A certe domande si risponde con formule scontate. Invece bisogna utilizzare un linguaggio meno netto e umiltà. Mi sono esposto basandomi su desideri. Pensavo di avere una squadra da vertice. Ma ho detto ciò che pensavo, non ho fatto l’imbonitore.

Toscano e Baroni-Toscano è una persona perbene. Ci ha fatto vincere in C. Ma i risultati non arrivavano. Purtroppo non è possibile sostituire un presidente o 30 calciatori e per dare una scossa abbiamo esonerato Mimmo. Una scelta dolorosa. Ora bisogna salvarsi. Ma ho capito che l’obiettivo uno deve strutturarlo durante il campionato. Baroni ci ha ridato consapevolezza dei nostri mezzi e tranquillità.

Il calcio al Sud-La situazione economica e politica penalizza il Sud anche a livello sportivo. C’è un ritardo atavico da sanare. Fare impresa è complicato e nessuno si avvicina benché la passione della gente sia una risorsa enorme. Bisogna crescere e avere un pizzico di sana pazzia.

Struttura da A-Senza il Covid avremmo provato ad acquisire il Granillo. Il Sant’Agata lo abbiamo rilevato dalla curatela fallimentare, dissequestrando varie zone. Abbiamo 8 ettari, con 6 campi da calcio, 2 foresterie per prima squadra e settore giovanile con 2 palestre e 2 mense, centri medici, una sala stampa e poi gli uffici amministrativi con la sede del club e un bar. In questo siamo già da A.

La promessa-Non posso prevedere il futuro, ma il mio obiettivo è quello di portare la Reggina al successo e al posto che merita nel calcio italiano. Lo prometto alla squadra, ai tifosi ed alla città di Reggio Calabria.