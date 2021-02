Reggina, Denis: “Siamo un gruppo straordinario, vogliamo arrivare in alto”

Al termine di Pescara-Reggina, chiusasi con il successo degli amaranto, German Denis è intervenuto ai microfoni di Reggina TV.

“Segnare è stata una gioia enorme in uno scontro diretto importante, dobbiamo continuare così e pensare già a mercoledì. Nell’ultimo periodo abbiamo perso punti per strada, era fondamentale riuscire a vincere qui. Il gol? Il mio compagno mi ha dato una gran palla, cinque minuti prima avevo sbagliato un’occasione forse più facile; è stata una bella azione di squadra. Sapere che c’è un gruppo straordinario è importante, la gente che arriva dalla panchina deve essere pronta per dare il suo contributo. C’è una squadra che vuole arrivare in alto, la posizione attuale non la meritiamo ma piano piano ne verremo fuori, siamo fiduciosi. Dedico il gol ai tifosi, agli amici e a tutta Pellaro.”