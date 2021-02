Reggina, Baroni: “Una vittoria che ci dà convinzione e determinazione”

Al termine di Pescara-Reggina, chiusasi con il successo degli amaranto, mister Baroni è intervenuto ai microfoni di Reggina TV.

“La gestione della partita è fondamentale, i subentrati hanno un compito importante. Chi è andato dentro nella ripresa mi è piaciuto, ha dato segnali importanti. Nel primo tempo abbiamo sprecato troppo ed eravamo lenti, anche se eravamo padroni del gioco. Una vittoria che ci dà convinzione e determinazione per giocarcela con tutti. Mi sono arrabbiato nell’intervallo perché non c’era ritmo, siamo però rientrati meglio; i subentrati hanno fatto bene, qualche giocatore però deve darsi una svegliata, non basta giocare bene, serve essere determinati. Menez? Sa cosa voglio, un calciatore come lui deve dare qualcosa in più, sa che non mi accontento e lo pungolerò sempre; stiamo cercando di trovare la quadra, gli attaccanti toccano pochi palloni di solito, se lui viene troppo basso non va bene, deve stare più alto e toccare pochi palloni ma dove può essere determinante. Denis? Sono stato chiaro con lui, deve dare una grande mano, cercherò di sfruttarlo al meglio; oggi ha dato un segnale importante entrando in campo.”