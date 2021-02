Primavera, finale amaro per la Reggina: i baby amaranto cedono al Lecce

Un’altra sconfitta per la Primavera della Reggina, piegata dal Lecce nell’ottavo turno. Primo tempo combattuto, con i ragazzi di Falsini che hanno occupato bene gli spazi e proposto un ottimo pressing. Nella ripresa, ha prevalso la qualità dei salentini e del bomber locale Oltremarini: l’attaccante ha sbloccato il match al termine di un batti e ribatti in area reggina, per poi concedere il bis con un tiro dal limite dell’area. L’uno-due giallorosso ha di fatto tramortito la compagine dello Stretto, che ha subito la terza rete ad opera di Back, bravo e fortunato ad infilarsi tra le maglie bianche prima di superare Lofaro.

Di seguito, il tabellino a cura di reggina1914.it.

LECCE-REGGINA 3-0

Marcatori: 74′, 80′ Oltremarini (L), 88′ Back (L).

Lecce: Borbei, Lemmens, Scialanga, Maselli, Ciucci, Monterisi, Travaglini (89′ Schirone), Vulturar (89′ Pani), Oltremarini (80′ Back), Ortisi (75′ Macrì), Burnete (80′ Pescicolo). A disposizione: Cultraro, Pascalau, Gianfreda, Grave, Milli, Inguscio, Ancora. Allenatore: Grieco.

Reggina: Lofaro, Nemia, Foti, Vigliani (77′ Scolaro), Bongani, Rechichi, Carlucci (77′ Provazza), Traore, Zinno (51′ Domanico), Rao (85′ Ambrogio), Bezzon. A disposizione: Ammirati, Pellicanò, Cimino, Spaticchia, Costantino, Tersinio. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa (Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo).

Note – Ammoniti: Maselli (L), Ciucci (L). Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 4’st.