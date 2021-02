Pescara-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 14 per la ventunesima giornata di serie B si affrontano Pescara e Reggina. Gli abruzzesi sono reduci da tre sconfitte consecutive, mentre gli amaranto sono a secco di vittorie da ben quattro giornate. Sono 18 i precedenti tra Pescara e Reggina all’Adriatico, con un bilancio equilibrato tra le due compagini: 6 vittorie Pescara, 5 pareggi e 7 vittorie per gli amaranto. Bivio fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a vincere per cercare di riscattare un campionato fin qui deludente e cominciare a risalire la china della classifica.

Probabile formazione Pescara

Breda pronto a confermare il pacchetto difensivo visto domenica contro il Verona, eccezion fatta per il centrale Sorensen, che salterà il match per un problema al ginocchio. Al suo posto con molta probabilità ci sarà il rientrante Druidi, in ballottaggio con Guth per una maglia da titolare. In mezzo al campo confermati Valdifiori e Rigoni, con Dessena favorito su Tabanelli per completare il terzetto di centrocampo. Odgaard punto di riferimento offensivo degli abruzzesi, con Maistro e il neoacquisto Machin sulla trequarti.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Druidi, Bocchetti, Masciangelo; Dessena, Valdifiori, Rigoni; Maistro, Machin; Odgaard. All. Breda

Probabile formazione Reggina

Rientri importanti per Mister Baroni in vista della sfida dell’Adriatico: tornano a disposizione dopo la squalifica Di Chiara e Crisetig, mentre recuperano dall’infortunio Rivas, Delprato e Lakicevic. Nicolas confermato tra i pali, con Cionek e Loiacono (in ballottaggio con Stavropoulos) al centro della difesa. Lakicevic favorito su Delprato per la corsia di destra, mentre Di Chiara dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia opposta. Crisetig in cabina di regia, con Crimi in vantaggio su Bianchi per completare il centrocampo. Sarà ancora una volta Montalto a guidare l’attacco amaranto, con Menez, Folorunsho ed Edera che agiranno alle sue spalle.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Folorunsho, Menez, Montalto. All. Baroni

Pescara-Reggina, pronostico

Reggina di mister Baroni che parte leggermente favorita secondo Snai con il segno 2 quotato a 2.70 rispetto alla vittoria biancazzurra quotata 2.75. Quota 1 identica per il bookmaker Sisal Matchpoint, con gli amaranto questa volta leggermente sfavoriti (segno 2 a quota 2.85). Scontro salvezza di vitale importanza per le due squadre, dunque è lecito il segno X nettamente in ribasso a quota 2,90 per Sisal, 3.05 invece la quota scelta da Snai.

Pescara-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Calcio d’inizio alle ore 14:00 della gara tra Pescara e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo