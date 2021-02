Pescara-Reggina, i TOP: Denis e Montalto firmano i tre punti, Lakicevic mette la freccia

Vietato sbagliare. Doveva essere ed è stato questo il leitmotiv di approccio della gara contro il Pescara per la Reggina di mister Baroni, a fronte di quello che sul campo era considerato un vero e proprio scontro salvezza. Costretti a fare risultato in virtù dei risultati maturati dalle gare delle dirette concorrenti, gli amaranto hanno dominato la partita dal primo al novantesimo, surclassando gli Adriatici a più riprese senza mai subire grossi pericoli. La svolta avviene nella ripresa, dove la partita viene sbloccata e chiusa in sei minuti grazie alle reti di Denis e Montalto. Mattatore del match insieme ai due attaccanti, il laterale destro Lakicevic, autore, tra l’altro, dell’assist all’argentino in occasione del primo gol. Di seguito, i TOP amaranto:

TOP

German Denis: sostituisce Edera al minuto 62 tra lo stupore generale, seppur sarà la mossa che sbloccherà la partita. Entra sin da subito del vivo del gioco e dopo appena un giro di orologio va subito vicinissimo al vantaggio, calciando di prima intenzione su un cross basso di Lakicevic ma non inquadrando lo specchio della porta. Il riscatto, tuttavia, è solo questione di tempo. Dieci giri di lancette dopo (73′), infatti, timbra la sua seconda rete in serie B, sfruttando un perfetto assist di Lakicevic ed insaccando Fiorillo. IL RITORNO DEL TANQUE

Ivan Lakicevic: torna titolare sulla fascia destra dopo che un problema muscolare lo aveva tenuto fuori contro la Salernitana. L’impatto è notevole, specie in una corsia ‘infuocata’ dove si ritrova Edera come compagno di reparto, con il quale si destreggia con continui fraseggi e sovrapposizioni che spesso lo portano al cross, rendendolo un vero incubo per gli avversari. Nella metà del primo tempo attraversa una fase di stallo, dalla quale ne esce prepotentemente nella ripresa seminando il panico dalle parti di Nzita e sfornando due assist al bacio per Denis. Epilogo amaro in occasione del primo (con il pallone calciato sul fondo dal ‘Tanque’), culminato con l’esultanza di gruppo il secondo, valso la rete dell’argentino. PRESTAZIONE DI SPESSORE

Adriano Montalto: probabilmente arrivato con un po’ di scetticismo, confeziona un’altra ottima prestazione. Forse un po’ troppo isolato nel primo tempo, più a suo agio nella ripresa, dove beneficia dell’ingresso del ‘Tanque’, il quale gli scrolla di dosso qualche marcatura. Puntualissima la sua zampata sul cross di Bianchi (anch’esso da poco subentrato), che mette il definitivo sigillo alla partita. CUORE E GRINTA

Giuseppe Canale