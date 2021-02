Pescara-Reggina, i FLOP: Rigoni in ombra, Nzita surclassato da Edera e Lakicevic

Troppo poco quello che il Pescara ha fatto vedere nel match contro la Reggina. Troppo poco per una squadra che vuole tentare di salvarsi. Nonostante gli elementi in organico non pecchino di esperienza e sostanza, la squadra di Breda si è mostrata indolente ed incapace di creare occasioni da gol, senza mai rendersi pericolosa dalle parti di un Nicolas chiamato perlopiù ad interventi prassici.

Marco Rigoni: tra gli ex di giornata, il centrocampista biancoazzurro che componeva la cerniera di centrocampo con Dessena ed Omeonga è stato messo sotto finché è rimasto in campo. Non è mai riuscito ad incidere, sempre anticipato dagli uomini di mister Baroni. E’ appena arrivato in prestito dal Monza per dare una mano agli abruzzesi, ma il suo ruolino di marcia dovrà cambiare per dare man forte al centrocampo di Breda.

Mardochee Nzita: altro uomo che ha ”brillato” in negativo è stato il terzino sinistro Nzita, che dal 1′ al 75′ (quando è stato sostituito) ha subito gli affondi di Edera e Lakicevic. A sua discolpa, si può tranquillamente affermare che neppure con l’ingresso di Masciangelo la musica su quella fascia si cambiata. Entrambi gli assist per i gol amaranto sono arrivati da quella fascia.

Giuseppe Canale