Pescara, Breda: “Entrati in campo impauriti, dobbiamo trovare soluzioni immediate”

Al termine di Pescara-Reggina, il tecnico abruzzese Roberto Breda ha così commentato il match e la situazione della squadra.

“Siamo entrati in campo impauriti, quando giochi con il freno a mano tirato fai fatica; così ogni situazione sei costretto a subirla piuttosto che contrastarla. Dobbiamo toglierci questa paura, abbiamo dentro di noi qualcosa di diverso e lo abbiamo dimostrato tante volte, logico che adesso diventa ancor più importante trovare subito soluzioni. Dobbiamo trovare basi quali solidità, equilibrio e cattiveria; il fatto che fosse uno scontro diretto, invece di farci reagire ci ha portato a fare il contrario di ciò che avevamo preparato. Se la squadra non fa risultati, sono io il responsabile; sono comunque decisioni che prende la società. Io devo pensare a trovare le soluzioni, con la squadra ho già parlato, ognuno deve guardarsi dentro e mettere qualcosa in più; tutto dipende da come vivi la situazione, se sei incazzato o se ti scivola addosso. Siamo ultimi, dobbiamo fare tutti di più.”