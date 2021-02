Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida dello stadio Adriatico di Pescara tra la compagine locale e la Reggina, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie B (2^ del girone di ritorno), con fischio d’inizio alle ore 14.00.

FOTO DEL MATCH IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK (CLICCA QUI)

* Per aggiornare il LIVE di PESCARA-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

PESCARA-REGGINA 0-2 (73′ Denis, 79′ Montalto)

79′ MONTALTOOOOO! RADDOPPIA LA REGGINA!!

75′ SOSTITUZIONE PESCARA: fuori Nzita, dentro masciangelo

Cross rasoterra di Lakicevic dalla destra e conclusione di prima del ‘Tanque’, Fiorillo non riesce ad intercettare.

73′ DEEEEENIIIISSSSSSS! REGGINA IN VANTAGGIOOOO! ”EL TANQUE” SBLOCCA LA SFIDA DELL’ADRIATICO

71′ Montalto rientra in campo

70′ SOSTITUZIONE PESCARA: fuori Omeonga, dentro Busellato

70′ Montalto esce in barella, Reggina attualmente in dieci. Baroni valuta le condizioni dell’attaccante che zoppica

68′ Duro scontro di gioco tra Montalto e Fiorillo: ad avere la peggio l’attaccante amaranto, uscito dal campo accompagnato dai sanitari calabresi

67′ Adesso la metà campo del Pescara è quasi sotto assedio, Reggina a caccia del gol del vantaggio

63′ Occasionissima Reggina! Subito Denis vicino al gol! L’attaccante argentino riceve un cross rasoterra da Lakicevic a destra e calcia di prima intenzione da pochi metri dalla porta di Fiorillo: conclusione troppo schiacciata che termina di poco sul fondo.

61′ SOSTITUZIONE PESCARA: dentro Valdifiori e Machin, fuori Rigoni e Dessena

61′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA: dentro Bianchi e Denis, fuori Crimi e Edera

58′ Da una bandierina all’altra, gli amaranto battono due calci d’angolo da poli opposti ma non riescono ad incidere

54′ Crimi ancora atterrato: questa volta è necessario l’intervento dei sanitari amaranto

52′ Montalto va giù in area di rigore in seguito ad un presunto contatto con Bellanova

52′ Odgaard continua a fare a sportellate con i centrali amaranto, Stavropoulos lo ferma ancora una volta egregiamente

Gara molto combattuta in mezzo al campo, Marco Crimi tra i più ‘colpiti’

49′ Squillo del Pescara con Dessena: il suo tiro mancino da fuori area termina sul fondo, Nicolas accompagna con lo sguardo

47′ Crimi calcia alle stelle in seguito ad un cross dalla sinistra di Di Chiara allontanato dalla difesa pescarese

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PESCARA-REGGINA

SOSTITUZIONE PESCARA: dentro Ceter, fuori Maistro

Squadre di nuovo in campo, a breve la ripresa del gioco

FINISCE IL PRIMO TEMPO! RETI BIANCHE ALL’ADRIATICO, POCHISSIME LE OCCASIONI CREATE FINORA DA ENTRAMBE LE SQUADRE

47′ Crimi a terra dopo aver subito un tackle da Omeonga

46′ AMMONIZIONE REGGINA: giallo per Lakicevic a causa di un fallo su Omeonga

Movimento nei pressi della panchina della Reggina: riscaldamento in corso per Liotti, Denis e Bellomo

Due minuti di recupero

43′ Primo tiro in porta della Reggina, ci ha provato Edera: il mancino in area del calciatore di proprietà del Torino viene bloccato da Fiorillo

42′ Edera prova a sfondare sulla fascia destra ma viene recuperato e fermato da Nzita. Capovolgimento dal lato opposto con la ripartenza pescarese innescata da Odgaard, che viene chiuso alla perfezione da Stavropoulos

39′ AMMONIZIONE REGGINA: primo giallo tra gli amaranto. Sanzionato Di Chiara, appena rientrato dalla squalifica

Gara intensa e molto combattuta in mezzo al campo, aspetto probabilmente dettato dalla consapevolezza dell’importanza della posta in palio per entrambe le squadre

36′ Cionek torna in campo dopo il colpo subito

34′ Prosegue il duello Cionek-Odgaard: il difensore amaranto subisce fallo dall’attaccante e, cadendo, accusa un colpo al braccio. Ingresso in campo dei sanitari reggini

32′ AMMONIZIONE PESCARA: calcione di Rigoni su Ménez, giallo inevitabile

32′ La Reggina prova a rendersi pericolosa nuovamente su calcio d’angolo: questa volta, però, il cross di Edera viene allontanato all’altezza del primo palo. La squadra di Baroni fatica molto a concretizzare sulle palle inattive

La Reggina prende in mano le redini della partita, il Pescara alza il muro e gioca di ripartenza sfruttando gli errori degli amaranto in fase di costruzione

28′ Calcio d’angolo per la Reggina: Cionek giganteggia in area, ma il suo colpo di testa si spegne tra le braccia di Fiorillo, il quale ha anche subito fallo da Di Chiara

26′ Ci prova Ménez! Il francese riceve un pallone dal fondo e calcia di prima intenzione in area, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa biancoazzurra

25′ Pescara molto attento negli ultimi 25 metri della fase difensiva: gli abruzzesi stanno concedendo le briciole dalla cintola in giù

20′ Giro palla per la squadra di Baroni, che tenta di fare la partita

15′ Gli amaranto si portano in avanti ma non riescono a sfondare, attenta la difesa di Breda

13′ Primo tiro in porta del match, a firma Tabanelli: il neo calciatore biancoazzurro ci prova con una conclusione dalla distanza che non crea problemi a Nicolas

12′ Continuano a fare a sportellate Cionek e Odgaard: questa volta è il centrale amaranto a commettere il fallo

10′ AMMONIZIONE PESCARA: seconda ammonizione per gli abruzzesi, sanzionato Maistro per intervento falloso con i piedi a martello ai danni di Di Chiara

8′ AMMONIZIONE PESCARA: è Dessena il primo ammonito del match. Il centrocampista biancoazzurro ferma in maniera fallosa una ripartenza di Edera in seguito al primo calcio d’angolo del padroni di casa

7′ Si prospetta un interessante duello fisico tra il danese Odgaard ed il polacco Cionek, il quale è stato appena atterrato con una spallata dall’attaccante del Pescara

6′ Reggina in avanti, cross dalla destra di Edera messo fuori da Fiorillo

4′ Odgaard non riesce a sfondare sul centro-destra, dove Cionek gli sbarra la strada

2′ La Reggina prova sin da subito ad affacciarsi dalle parti di Fiorillo, Pescara molto basso

Primo pallone del match battuto dai calabresi, in completo amaranto, che attaccheranno sotto la curva sud. Viceversa per i biancoazzurri.

PARTITI! INIZIA PESCARA-REGGINA

Ore 13:58- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: tra pochissimo il calcio d’inizio

Ore 13:30 – Squadre in campo per il riscaldamento

Ore 13:05- Gli amaranto hanno messo piede sul terreno di gioco dell’Adriatico: sopralluogo in corso in seguito al quale seguirà il consueto riscaldamento pre-gara

FORMAZIONI UFFICIALI

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Bocchetti, Nzita; Tabanelli, Dessena, Rigoni; Omeonga, Maistro; Odgaard. A disposizione: Alastra, Radaelli, Drudi, Scognamiglio, Valdifiori, Balzano, Masciangelo, Basit, Riccardi, Busellato, Ceter, Machin. Allenatore: Breda.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Liotti, Loiacono, Bianchi, Chierico, Faty, Bellomo, Denis, Okwonkwo, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Edoardo Raspollini di Livorno e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo). Quarto ufficiale: Francesco Meraviglia di Piistoia.

PRE-GARA

La Reggina per trovare il primo successo del 2021 e rivendicare i torti subiti contro la Salernitana, il Pescara per cercare di scrollarsi di dosso le ultime tre sconfitte consecutive e non distaccarsi troppo dal blocco di squadre in zona calda. Punti salvezza importanti all’Adriatico, dove biancoazzurri e amaranto, distanti tre lunghezze gli uni dagli altri, torneranno a sfidarsi con due organici molto diversi rispetto alla gara d’andata. Venti operazioni di mercato a testa (tra entrate e uscite) ed un cambiamento che parte dalla guida tecnica, con Breda e Baroni che hanno preso i posti di Oddo e Toscano. Due squadre rinnovate, per una partita dall’esito tutt’altro che certo.

IL CAMMINO

Pescara: Chievo (0-0,c), Reggina (3-1,t), Empoli (1-2,c), Venezia (4-0,t), Frosinone (0-2,c), Lecce (3-1,t), Cittadella (3-1,c), Spal (2-0,t), Pordenone (0-2,c), Ascoli (0-2,t), Vicenza (2-3,c), Pisa (0-0,t), Monza (3-2,c), Brescia (1-1,c), Entella (3-0,t), Cosenza (0-0,c), Reggiana (0-1,t), Cremonese (0-2,c), Salernitana (2-0,t), Chievo (3-1,t).

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c), Chievo (3-0,t), Venezia (1-2,c), Cittadella (1-3,c), Vicenza (1-1,t), Reggiana (0-1,t), Cremonese (1-0,c), Ascoli (2-1,t), Lecce (0-1,c), Frosinone (1-1,t), Salernitana (0-0,c).

QUI PESCARA- Sedici, invece, sono i punti in classifica degli abruzzesi, all’ultimo posto del campionato cadetto. La cura Breda sembrava funzionare, ma le ultime tre sconfitte consecutive fanno riaccendere il campanello d’allarme. Breda ritrova Scognamiglio dopo i tre turni di squalifica, ma perde Sorensen. A quella del danese, si aggiungono le indisponibilità degli acciaccati Galano e Memushaj, mentre non figurano nell’elenco dei convocati (probabilmente per scelta tecnica) neppure i vari Vokic, Fernandes e Capone. Possibile partenza del primo minuto per il neo arrivato Desssena, mentre Ceter partirà dalla panchina in quanto non ancora nella migliore condizione fisica.

[CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI BREDA]

QUI REGGINA- Diciannove i punti in cascina per gli amaranto, al 17° posto in classifica. Reduce da due pareggi consecutivi, la squadra di Baroni tenterà il colpo in trasferta che manca dal 27 dicembre (a Reggio Emilia). Baroni si presenta al match odierno con un’infermeria alleggerita ma non del tutto svuotata. Ancora out Situm, mentre la novità riguarda lo stop di Micovschi (già non in ottime condizioni nel Monday Night). A questi si aggiungono i vari Petrelli e Delprato (i quali sono stati convocati seppur non siano ancora al top della forma), mentre dovrebbe essere completamente recuperato Lakicevic. A quello del serbo, si aggiungono i ritorni dalla squalifica di Crisetig e Di Chiara, mentre la sorpresa è rappresentata dalla convocazione di Rivas, probabilmente in condizioni migliori in seguito al problema muscolare accusato nelle ultime settimane.

[CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI BARONI]

PRECEDENTI- Sono nove i precedenti in Serie B tra Pescara e Reggina. Gli amaranto hanno espugnato il campo dei biancazzurri per due volte e non perdono da 24 anni. Nel 1999, la vittoria che valse un campionato.

[CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I PRECEDENTI IN B]

L’ARBITRAGGIO- A dirigere la gara sarà il signor Fabio Maresca della sezione Aia di Napoli. A coadiuvarlo i signori Raspollini e Lombardo, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Meraviglia. Quarto incrocio con gli amaranto per il fischietto campano, il cui bilancio con i calabresi è di un pareggio e due sconfitte.

LEGGI ANCHE: Pescara-Reggina, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto

LEGGI ANCHE: Il Pescara in casa: cinque squadre hanno già espugnato l’Adriatico

LEGGI ANCHE: Pescara-Reggina, la storia tra IV serie e serie C: da Pugliese a Scoglio, manita amaranto…

LEGGI ANCHE: Reggina, occhio ai gialli: in cinque rischiano di saltare la Virtus Entella