Pescara-Reggina, le formazioni ufficiali: torna Lakicevic, fuori Loiacono

Tre novità in casa Reggina, rispetto all’undici sceso in campo con la Salernitana. Nel ruolo di terzino destro torna il recuperato Lakicevic, mentre al centro Loiacono lascia posto a Stavropoulos. A sinistra riecco Di Chiara, con Liotti in panchina. A centrocampo, inedita coppia Crisetig-Crimi. Tutto confermato in attacco, laddove il trio Edera-Folorunsho-Menez agirà alle spalle di Montalto.

Nel Pescara, sorpresa Tabanelli: l’ex Frosinone, che due settimane fa ha segnato agli amaranto con la maglia dei ciociari, comporrà il trio di centrocampo assieme a Rigoni e Dessena. Nel reparto offensivo, Omeonga e Maistro dietro Odgaard.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Bocchetti, Nzita; Tabanelli, Dessena, Rigoni; Omeonga, Maistro; Odgaard. A disposizione: Alastra, Radaelli, Drudi, Scognamiglio, Valdifiori, Balzano, Masciangelo, Basit, Riccardi, Busellato, Ceter, Machin. Allenatore: Breda.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Liotti, Loiacono, Bianchi, Chierico, Faty, Bellomo, Denis, Okwonkwo, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Edoardo Raspollini di Livorno e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo).