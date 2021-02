Il Pescara in casa: cinque squadre hanno già espugnato l’Adriatico

Il cammino casalingo del Pescara, certifica le difficoltà incontrate dagli abruzzesi in queste prime venti giornate. In dieci gare giocate all’Adriatico, il Delfino ha vinto soltanto in due occasioni, piazzando peraltro due colpi inattesi: 3-1 al Cittadella alla 7^ giornata, 3-1 alla corazzata Monza alla 13^ giornata.

Una media peggiorata negli ultimi tre turni, che hanno visto la compagine di Breda pareggiare con Brescia e Cosenza e perdere con la Cremonese. I ko interni, sono cinque: a quella con la Cremonese, si aggiungono le sconfitte con Empoli, Frosinone, Pordenone e Vicenza. Tre, infine, i pareggi (Chievo, Brescia e Cosenza).

Il totale, porta a soli 9 punti conquistati su 30 disponibili, frutto di 10 gol segnati e 15 subiti.

PESCARA, IL CAMMINO CASALINGO

1^ giornata: Pescara-Chievo 0-0

3^ giornata: Pescara-Empoli 1-2

5^ giornata: Pescara-Frosinone 0-2

7^ giornata: Pescara-Cittadella 3-1

9^ giornata: Pescara-Pordenone 0-2

11^ giornata: Pescara-Vicenza 2-3

13^ giornata: Pescara-Monza 3-2

14^ giornata: Pescara-Brescia 1-1

16^ giornata: Pescara-Cosenza 0-0

18^ giornata: Pescara-Cremonese 0-2