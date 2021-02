Serie B, impresa Ascoli a Lecce: la nuova classifica

Inizia con una grande sorpresa, la seconda giornata di ritorno del torneo cadetto. La doppietta di uno scatenato Dionisi, ha consentito all’Ascoli di vincere in casa del Lecce. Mani nei capelli, invece, per i salentini, i quali erano passati inizialmente in vantaggio con Stephinski, ed in pieno recupero hanno fallito con Mancosu il rigore del possibile 2-2.

In attesa delle gare odierne, l’Ascoli scavalca la Reggina, che scende così al quartultimo posto, ed aggancia il duo composto da Cremonese e Cosenza.

SERIE B 21^ GIORNATA

Lecce-Ascoli 1-2

Brescia-Cittadella sabato ore 14:00

Cosenza-Spal sabato ore 14:00

Cremonese-Pisa sabato ore 14:00

Frosinone-Venezia sabato ore 14:00

Pescara-Reggina sabato ore 14:00

Salernitana-Chievo ore 14:00

Monza-Empoli sabato ore 16:00

Pordenone-Vicenza sabato ore 18:00

Reggiana-Virtus Entella sabato ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 41

Monza 35

Chievo 35

Salernitana 35

Cittadella 34

Spal 34

Lecce 31 *

Pordenone 29

Venezia 29

Frosinone 28

Pisa 27

Vicenza 22

Brescia 21

Cosenza 20

Cremonese 20

Ascoli 20 *

Reggina 19

Reggiana 18

Virtus Entella 17

Pescara 16

*= una gara in più