Reggina, occhio ai gialli: in cinque rischiano di saltare la Virtus Entella

Torna ad essere composta da cinque elementi, la lista dei calciatori della Reggina in diffida.

Contro la Salernitana infatti, Giuseppe Loiacono è stato ammonito per la quarta volta in campionato, ed al prossimo cartellino giallo verrà automaticamente squalificato per un turno.

A completare l’elenco, ci sono sempre Michael Folorunsho, Enrico Delprato e Marco Rossi: anche loro si trovano a quota quattro ammonizioni, ed in caso di cartellino giallo all’Adriatico, salterebbero la gara casalinga contro la Virtus Entella, in programma mercoledì 10 febbraio.