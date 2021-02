Reggina, Baroni su Rossi e Gasparetto: “Ho parlato chiaro con i ragazzi…”

Il tecnico amaranto ha parlato della situazione riguardante i due difensori, in riferimento alla mancata cessione nel mercato da poco concluso.

Daniele Gasparetto e Marco Rossi, possono avere ancora spazio nella Reggina? Una domanda ricorrente, dopo la mancata cessione dei due difensori, i quali sono rimasti fino all’ultimo momento in lista partenze. Parecchi rifiuti verso richieste provenienti dalla Lega Pro, anche se Gasparetto alla fine si era accordato con l’Imolese, quando ormai non c’era più tempo per ratificare il trasferimento.

Sull’argomento, è intervenuto mister Baroni.

“Ho parlato chiaro con i ragazzi- ha dichiarato il tecnico ai microfoni del club, poco prima della partenza per Pescara-perché sono qui per fare delle scelte. Le scelte li hanno penalizzati, erano anche due giocatori che rientravano da un infortunio. Sono due professionisti che si stanno comunque allenando, ma nel calcio non si può mai dire niente”.