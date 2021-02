Reggina, Baroni: ”Rispettiamo il Pescara, ma non lo temiamo. Non possiamo sbagliare…”

Alla vigilia della sfida dell’Adriatico tra Pescara e Reggina, il tecnico amaranto Marco Baroni ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito, le sue parole:

TRE PARTITE IN UNA SETTIMANA- ”Non dobbiamo pensare alle tre partite, ma di gara in gara, dando tutto quello che abbiamo senza risparmiare niente. Quello attuale è un gruppo eterogeneo, nel senso che molti dei nuovi non hanno giocato nelle loro squadre o magari vengono da un periodo di inattività, ma ci sarà modo e tempo, seppur debba avvenire velocemente, per metterli dentro e sfruttare al massimo le loro risorse e le loro energie”.

QUOTA SALVEZZA- ”Questo campionato esce un po’ fuori dalla normalità rispetto agli altri, nel senso che di solito la differenza tra play-off e play-out è sempre stata molto corta, quest’anno invece si è creato un distacco, vuoi anche perché ci sono squadre molto attrezzate. Io non sono abituato a far tabelle, ma far crescere la squadra attraverso le prestazioni, in modo tale da ottenere ciò che vogliamo”.

SULLA GARA COL PESCARA– ”Noi dobbiamo pensare di fare ciò che abbiamo sempre fatto e di imporre il nostro gioco. Siamo a conoscenza delle difficoltà della partita, ma questo ci è esalta ancora di più. Rispettiamo l’avversario, ma non lo temiamo. Hanno in organico giocatori importanti e si sono ulteriormente rinforzati, ma molto passa dalla nostra prestazione che non possiamo sbagliare”.

SU GASPARETTO E ROSSI- ”Ho parlato chiaro con i ragazzi, perché sono qui per fare delle scelte. Le scelte li hanno penalizzati, erano anche due giocatori che rientravano da un infortunio. Sono due professionisti che si stanno comunque allenando, ma nel calcio non si può mai dire niente”.

LA SUA CHIAMATA AD ALCUNI DEI ‘NUOVI’- ”Lo confermo, ma ci tengo a precisare che io non mi permetto di chiamare i giocatori se non davanti alla società nel momento in cui la stessa mi chiede un intervento. L’ho fatto per esporre il progetto e cercare di trasmettere quel qualcosa in più ai calciatori stessi”.