Pescara-Reggina, la probabile formazione biancoazzurra: subito dentro Dessena

Svoltare. Proverà a farlo il Pescara di mister Roberto Breda, che domani ospiterà la Reggina per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie B. Reduci da tre sconfitte consecutive, i biancoazzurri si troveranno di fronte un avversario a caccia di punti salvezza, nonché del primo successo del 2021.

Per la sfida dell’Adriatico, il tecnico degli abruzzesi (che in riva allo Stretto ha vestito i panni di allenatore della Primavera prima e della prima squadra poi) non dovrebbe discostarsi più di tanto dall’undici titolare che, nonostante la sconfitta subita, ha convinto a Verona. L’eccezione, tuttavia, riguarda il possente centrale difensivo Sorensen, il quale nelle ultime ore ha accusato un problema al ginocchio. Al suo posto, con molta probabilità ci sarà Drudi (che tornerà dopo circa 3 mesi), seppur ci sia il ballottaggio con Guth. L’altro tassello in mezzo alla difesa sarà Bocchetti, mentre sulle fasce agiranno Balzano (in vantaggio su Bellanova) e Masciangelo.

Breda dovrebbe andare di conferme anche in mezzo al campo, con l’inamovibile Valdifiori e con Rigoni che sembra aver preso sin da subito le chiavi della zona nevralgica. Insieme a loro dovrebbe esserci anche Dessena, verso il debutto con la maglia biancoazzurra. In panchina, invece, Tabanelli.

In avanti, viste le precarie condizioni di Ceter, Breda potrebbe riproporre Odgaard, dietro al quale dovrebbero agire Maistro ed il neo arrivato Machin.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOAZZURRA

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Drudi, Bocchetti, Masciangelo; Rigoni, Valdifiori, Dessena; Maistro, Machin; Odgaard. All Breda

INDISPONIBILI: Sorensen, Galano, Memushaj

NON CONVOCATI: Vokic, Fernandes, Capone

BALLOTTAGGI: Balzano-Bellanova 70-30% – Drudi-Guth 75-25%

Si ringrazia per la collaborazione il collega Massimo Profeta di Rete 8 Sport