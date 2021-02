Pescara-Reggina, la probabile formazione amaranto: torna Di Chiara, mediana inedita

Punti salvezza, ricerca del primo successo del 2021, voglia riscatto dopo la partita con la Salernitana. Per la Reggina, c’è tutto questo (e molto altro) nei 90′ di Pescara, che partiranno alle ore 14 di domani sul terreno di gioco dell’Adriatico. Due sconfitte e due pareggi nelle prime quattro gare del nuovo anno per gli amaranto, che arrivano in terra abruzzese con la consapevolezza che la posta in palio può dare una scossa alle zone calde della classifica.

Alla trasferta pescarese, mister Baroni arriva con l’ondata di freschezza dei nuovi e con un’infermeria alleggerita (restano soltanto Situm e Micovschi), ma anche con due recuperi importanti, ovvero quelli di Crisetig e Di Chiara.

L’undici titolare, al netto dei rientri dalle squalifiche, non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro la Salernitana (4-2-3-1). La difesa, con molta probabilità, sarà il reparto dove avverranno i cambiamenti più sostanziali, con Loiacono (in vantaggio nel ballottaggio con Stavropoulos) che dovrebbe tornare a far coppia con Cionek in mezzo. A completare il reparto, gli esterni Di Chiara e Lakicevic (che rientra dopo un problema muscolare), tutti schierati nella consueta linea a quattro davanti a Nicolas. In cabina di regia torna Crisetig, il quale dovrebbe avere Crimi come partner di reparto piuttosto che Bianchi (seppur il ballottaggio tra questi ultimi due resti vivo).

In avanti, Baroni va verso la conferma dei quattro interpreti visti nel Monday Night. Edera e Ménez sugli esterni e Folorunsho sulla trequarti a sostegno di Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Loiacono-Stavropoulos 55-45%, Crimi-Bianchi 60-40%

INDISPONIBILI: Situm, Micovschi

NON CONVOCATI: Gasparetto, Rossi, Vasic, Kingsley