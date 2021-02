Accadde oggi: Reggina-Palermo, quando Paredes sfidò l’impossibile

Nel viaggio intrapreso all’interno della storia amaranto, vi avevamo già raccontato dello splendido colpo di tacco volante firmato Carlos Paredes, che aprì la strada al successo della Reggina contro la Sampdoria. Era la stagione 2004/2005, ma un anno più tardi il paraguaiano riuscì a realizzare una rete persino più bella di quella messa a segno contro i blucerchiati…

5 febbraio 2006, serie A, 4^ giornata di ritorno. La Reggina di Mazzarri, in piena lotta salvezza, affronta il Palermo di Papadopulo. Amaranto e rosanero si sfidano per la seconda volta nel massimo campionato, nella stagione precedente la vittoria aveva sorriso ai calabresi. Questa volta però, i siciliani sono pronti a pareggiare il conto: dopo il botta e risposta tra Barone e De Rosa infatti, Caracciolo ha riportato avanti gli ospiti a soli 10 minuti dalla fine, scaricando un sinistro vincente alle spalle di Pelizzoli, sul lancio di Fabio Grosso. Quella Reggina però, aveva un’anima che la portava a non mollare mai, neanche di fronte alle situazioni più difficili. Il cronometro segna ormai 92 minuti di gioco, quando Paredes sfrutta una sponda aerea e sale in cielo, inventandosi una rovesciata volante ai limiti della legge fisica: Andujar guarda incredulo il pallone che si infila all’incrocio, i 18.000 del Granillo espolodono.

Reggina-Palermo finisce 2-2, mentre Paredes festeggia mostrando una maglia dedicata al connazionale Gonzales, attaccante del Vicenza che proprio in quel periodo aveva perso un braccio in un incidente stradale. A tutt’oggi, sono in molti a sostenere che quella rovesciata da urlo rappresenti il gol più bello di sempre nella storia della Reggina…

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Palermo.

SERIE A 2005/2006, 4^ giornata di ritorno (4/2/2006)

REGGINA-PALERMO 2-2

Reggina: Pelizzoli; Franceschini, De Rosa, Lucarelli; Mesto, Biondini (30′ st Carobbio), Paredes, Giacomo Tedesco (38′ st Choutos), Modesto; Cozza (18′ pt Vigiani); Amoruso. In panchina: Pavarini, Giosa, Missiroli, Ungaro. Allenatore: Mazzarri.

Palermo: Andujar; Zaccardo, Biava, Barzagli, Grosso; Baron, Corini, Mutarelli (19′ st Giovanni Tedesco); Gonzalez, Di Michele (45′ st Terlizzi); Caracciolo. In panchina: Lupatelli, Brienza, Conteh, Rinaudo, Godeas. Allenatore: Papadopulo.

Arbitro: Messina di Bergamo.

Marcatori: 42′ pt Barone, 49′ pt De Rosa, 35′ st Caracciolo, 47′ st Paredes.

Note- Spettatori oltre 18.000, compresi un migliaio di sostenitori palermitani. Ammoniti: Caracciolo, Mutarelli, Zaccardo, Giacomo Tedesco, Biava. Angoli: 2-7. Recupero: 5′ pt, 5′ st.