Pescara-Reggina, la storia in B: gli amaranto non perdono all’Adriatico dal 1997

Verso Pescara-Reggina: in serie B, gli amaranto hanno espugnato il campo dei biancazzurri per due volte. Nel 1999, la vittoria che valse un campionato...

Sono nove i precedenti in serie cadetta, per quanto riguarda la storia di Pescara-Reggina.

Il match, fu ospitato per la prima volta in B nella stagione 89/90 (12esima di ritorno). All’Adriatico, si decise tutto nel primo tempo: Maranzano al 6′ portò avanti la truppa di Bolchi con un missile da 25 metri, ma al 23′, su un rigore alquanto dubbio concesso per fallo di Attrice su Traini, lo stesso attaccante biancazzurro mise dentro l’ 1-1, per la gioia di Eddy Reja. Il campionato 90/91, sorrise al Pescara di Carletto Mazzone: la Reggina di Cerantola, alla prima trasferta stagionale, dovette arrendersi a causa dello sfortunatissimo autogol di Daniele Bernazzani, che consegnò agli archivi l’1-0 in favore dei locali.

Altre due sconfitte, tra il 95-96 ed il 96-97. Nella prima occasione gli amaranto di Zoratti, neopromossi, furono regolati col più classico dei 2-0 dai biancazzurri di Oddo, premiati dai guizzi di Di Giannatale, al 18′, e di Carnevale, al 67′ (per quest’ultimo, protagonista del Napoli degli anni d’oro, si trattò dell’ultimo campionato, prima di appendere le scarpe al chiodo). Disco rosso anche nella stagione successiva, alla terza di ritorno: i ragazzi di Guerini resistettero fino al 72′, grazie anche ad un rigore parato da Belardi, prima di crollare sotto i colpi dei biancazzurri allenati da Delio Rossi: Giampaolo (doppietta) e Gelsi, nello spazio di 8 minuti, firmarono il 3-0.

1-1 invece, nel 97-98. Alla fine del campionato mancavano 4 giornate, e la “banda Colomba”, per cullare ancora qualche minima chance di promozione, era costretta a vincere in casa del Pescara del’ex Adriano Buffoni. Fischiati e contestati dallo sparuto pubblico presente, i padroni di casa resero comunque la vita dura agli amaranto, passando al 58′ con un’inzuccata dell’ex salernitana Pisano. La reazione reggina portò al rigore trasformato da Lorenzini all’81’, ma il punto servì solo per le statistiche.

Il successo del 98-99, corrisponde ad uno dei ricordi più belli del calcio reggino. Pescara contro Reggina, De Canio contro Bolchi: in palio, alla terzultima giornata, la serie A. Adriatico esaurito in oggni ordine di posto, mentre i 500 reggini al seguito ricordarono con uno striscione i quattro tifosi della Salernitana, scomparsi tragicamente al ritorno della trasferta di Piacenza. Nel primo tempo, Gelsi graziò gli amaranto, calciando alle stelle un calcio di rigore. In apertura di ripresa, la prima svolta: Cannarsa, su un cross di Cozza apparentemente innocuo, mise incredibilmente alle spalle del proprio portiere, con uno sgangherato colpo di testa all’indietro. Con i delfini tutti sbilanciati in avanti, fu il contropiede di Possanzini a decretare il trionfo, firmando lo 0-2. Ad attendere la Reggina, in riva allo Stretto, oltre 70.000 persone in delirio: niente, rispetto a quello che succederà due settimane più tardi…

0-0 con pochissime emozioni nel 2010/2011, alla 9^ di ritorno. Gara giocata in un campo reso quasi impraticabile dalla pioggia, alla fine il pareggio si rivelò utile sia per la corsa playoff della Reggina di Atzori, al sesto risultato utile consecutivo, che per la salvezza anticipata del Pescara griffato Eusebio De Francesco.

Nuovo colpo amaranto, nel 2011/2012 (recupero 5^ giornata). Grazie ad un gol per tempo di Bonazzoli e Ragusa, l’undici di Gregucci sbancò il campo del Pescara targato Zeman, che schierava nel proprio tridente offensivo due giovani destinati a fare tantissima strada, ovvero Lorenzo Insigne ed Immobile. Pescara 0 Reggina 2, ma a fine stagione, mentre gli abruzzesi riuscirono a tornare in A, la compagine dello Stretto non si avvicinò neanche all’obiettivo playoff.

Ultimo atto, il 27 marzo 2014, alla 32^ giornata. Pareggiando per 2-2 in casa del Pescara di Serse Cosmi (vantaggio locale con Mascara prima e Brugman poi, risposta ospite con le reti Di Michele, nella foto, e Fischnaller), la Reggina del duo Gagliardi-Zanin si regalò qualche piccola speranza di salvezza, salvo poi alzare bandiera bianca nelle settimane seguenti.

Il totale, porta a quattro vittorie per i biancazzurri, due vittorie per gli amaranto e tre pareggi. Nelle ultime quattro sfide, la Reggina è sempre tornata dall’Adriatico con un risultato positivo.

PESCARA-REGGINA, IL RIEPILOGO DELLE SFIDE IN B

Serie B 89/90, 12^ giornata di ritorno (1/4/1990): Pescara-Reggina 1-1.

Serie B 90/91, 2^ giornata di andata (16/9/1990): Pescara-Reggina 1-0.

Serie B 95/96, 16^ giornata di andata (17/12/1995): Pescara-Reggina 2-0.

Serie B 96/97, 3^ giornata di ritorno (16/2/1997): Pescara-Reggina 3-0.

Serie B 97/98, 15^ giornata di ritorno (17/5/1998) : Pescara-Reggina 1-1.

Serie B 98/99, 17^ giornata di ritorno (30/5/1999): Pescara-Reggina 0-2.

Serie B 2010/2011, 9^ giornata di ritorno (5/3/2011): Pescara-Reggina 0-0.

Serie B 2011/2012, recupero 5^ giornata di ritorno (24/2/2012): Pescara-Reggina 0-2.

Serie B 2013/2014, 13^ giornata di ritorno (27/3/2014): Pescara-Reggina 2-2.