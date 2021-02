Pescara-Reggina, la storia tra IV serie e serie C: da Pugliese a Scoglio, manita amaranto…

27 Maggio 1956. La Reggina di Oronzo Pugliese, dopo aver vinto il girone H di IV serie, fa visita al Pescara di Alfredo Notti, per gli spareggi finali. Il debutto in terra abruzzese è ‘dolcissimo’, visto che gli amaranto sbancano l’Adriatico per 0-2, con le reti di Ansalone e Leoni. Il pareggio nella gara di ritorno, consentirà a Bumbaca e compagni di approdare in serie C, nonostante la sconfitta nella successiva doppia sfida col l Siena. Tornando al match di Pescara, le ingiallite cronache dell’epoca raccontano che Pugliese, prima del match, avesse fatto leggere ad ognuno dei suoi calciatori i titoli dei quotidiani locali, in cui si dava per scontata la vittoria biancazzurra. Un modo per caricare la squadra, che sicuramente ha dato i frutti sperati…

La compagine dello Stretto concede il bis nel 58-59, a 6 giornate dalla fine del girone B di serie C. Il risultato finale, è ancora di 0-2: in casa del ‘delfino’, guidato da Marchese, i centri di Bartolaccini e Bongiovanni consegnando il successo ai ragazzi di Bodini (subentrato a Kossovel). Nel 59-60, la prima vittoria adriatica: all’ultima giornata, la Reggina di Migliorini (subentrato a Bosi) perde in Abruzzo per 1-0 contro i biancazzurri di Tontodonati, riuscendo comunque ad evitare la retrocessione con un punto di vantaggio sulla Casertana e due sul Teramo. Con lo stesso risultato, il Pescara del croato Bencic vince anche nel 60-61, piegando la resistenza dell’undici di Sentimenti.

Lo stadio Adriatico, torna terra di conquista nel 61-62. Sentimenti (che in seguito sarà sostituito da Rigotti), si prende la sua rivincita grazie alle reti di Gatto e Ronzulli, e col punteggio di 1-2 espugna il terreno della compagine allenata da De Angelis. Il primo pareggio, nel 62-63: un guizzo di Parise riagguanta gli abruzzesi guidati da Costagliola, regalando l’1-1 alla Reggina di mister Di Gennaro. Nel 63-64, gli amaranto calano il poker di vittorie ai danni del Pescara di Piacentini: eroe di giornata è Valsecchi, il cui gol vale lo 0-1 a favore dell’undici di Zavatti.

Nel 64-65 nuova vittoria per gli adriatici, i quali, sotto la guida di Marsico, rifilano un secco 2-0 alla Reggina di Maestrelli. Sarà una sconfitta quantomai indolore, perchè solo una settimana più tardi gli amaranto espugneranno il S.Vito di Cosenza, facendo un passo in avanti decisivo verso la prima promozione in B.

Dopo esseri sfidate per 7 volte di fila, le due squadre si rincontrano nell’82-83, sempre in C. Alla settima giornata la rete di Sciannimanico fa sorridere Scoglio, e sancisce lo 0-1 finale. A fine anno però, le cose si ribalteranno: Pescara in B sotto la guida di Rosati, mentre la Reggina di Sbano (che nel prosieguo del campionato rileverà ‘il professore’), retrocederà mestamente in serie C2.

Il totale è di cinque successi per gli ospiti, 3 per i padroni di casa ed un pareggio.

PESCARA-REGGINA, IL RIEPILOGO DELLE SFIDE IN IV SERIE E SERIE C

IV Serie 55/56, spareggi finali (27/5/1956):Pescara-Reggina 0-2.

Serie C 58/59, 11^ giornata di ritorno (19/4/1959): Pescara-Reggina 0-2.

Serie C 59/60, 17^ giornata di ritorno (5/6/1960): Pescara-Reggina 1-0.

Serie C 60/61, 6^ giornata di ritorno (12/3/1961): Pescara-Reggina 1-0.

Serie C 61/62, 16^ giornata di andata (14/1/1962): Pescara-Reggina 1-2.

Serie C 62/63, 10^ giornata di andata (25/11/1962): Pescara-Reggina 1-1.

Serie C 63/64, 12^ giornata di andata (8/12/1963): Pescara-Reggina 0-1.

Serie C 64/65, 9^ giornata di ritorno (21/3/1965): Pescara-Reggina 2-0.

Serie C1 girone B 82/83, 6^ giornata di andata (24/10/1983): Pescara-Reggina 0-1.